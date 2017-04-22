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Tokat'taki yolsuzluk operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 8 ilde akaryakıt alım ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Tokat'taki yolsuzluk operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 8 ilde akaryakıt alım ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 12'si tutuklandı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:49
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Tokat'taki yolsuzluk operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 8 ilde, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin akaryakıt ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince cezaevine akaryakıt alımı için yapılan ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Y, A.D, M.Ç, M.Ö, B.S, Ö.E, V.P, H.A, M.D, M.Ö, F.O. ve K.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Tokat merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Çankırı, Sakarya, Samsun, Rize ve Edirne'de 18 Nisan'da belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kişi, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin akaryakıt ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Cezaevinin akaryakıt ihalesini alan şirketin para trafiğini Bank Asya üzerinden gerçekleştirdiği, şüphelilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da iddia edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TokatFETÖTokattaki Yolsuzluk OperasyonuBank Asya
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