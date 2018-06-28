Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 13 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
11 muvazzaf astsubay, 1 sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
AA