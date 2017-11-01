Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110143
ALTIN
154.939
DOLAR
3.7957
STERLİN
5.0377
EURO
4.4251
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
'Uni Butik'
'Uni Butik'
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
Flaş Haber
NEW YORK'TA KANLI SALDIRI
Kapat

Tokat'ta ByLock operasyonu: 10 gözaltı

Tokat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta ByLock operasyonu: 10 gözaltı

Tokat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:24
0 Okunma
Tokat'ta ByLock operasyonu: 10 gözaltı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 10 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezi ile Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TokatFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Armağan'a 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten hapis cezası
Mustafa Armağan'a 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten hapis cezası
İstanbul İzmir Nakliyat Hizmetinde Global Taşımacılık Farkı
İstanbul İzmir Nakliyat Hizmetinde Global Taşımacılık Farkı
Kasımda 248 sanığın FETÖ'den yargılanmasına başlanacak
Kasımda 248 sanığın FETÖ'den yargılanmasına başlanacak
ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü
ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü
Antalya'da kayyum atanan 2 şirketin 4 yöneticisi FETÖ'den gözaltına alındı
Antalya'da kayyum atanan 2 şirketin 4 yöneticisi FETÖ'den gözaltına alındı
TürkAkım'dan ilk gaz 2019'da gelecek
TürkAkım'dan ilk gaz 2019'da gelecek
Çocuklar deprem gerçeğini oyunlarla öğreniyor
Çocuklar deprem gerçeğini oyunlarla öğreniyor
Serik İlçe Tarım Müdürü Murat Bankoğlu Oldu
Serik İlçe Tarım Müdürü Murat Bankoğlu Oldu
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ