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Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'ninTurhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 25. gününde de devam etti.

Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'ninTurhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 25. gününde de devam etti.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:24
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Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 25 gündür ulaşılamadı.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bölgede yürütülen arama çalışmaları 25. gününde de devam etti.

Ekiplerin, çadırlar bölgesi ve Yeşilalan köyü yakınlarında yaptığı aramada herhangi bir ize ulaşılamadı. Küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Babaanne Sati Atış, yaptığı açıklamada, "Bir an önce torunum Evrim'in bulunmasını istiyorum. Bugüne kadar torunumu arayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonlarının incelenmesi de devam ediyor.

Ailenin, kızları Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.

Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.

Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı. 

AA

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