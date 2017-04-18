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Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu

Tokat merkezli 8 ilde Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin akaryakıt ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu

Tokat merkezli 8 ilde Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin akaryakıt ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

18 Nisan 2017 Salı 15:47
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Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu

Tokat merkezli 8 ilde Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin akaryakıt ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, cezaevine akaryakıt alımı için yapılan ihaleye fesat karıştırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Tokat merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Çankırı, Sakarya, Samsun, Rize ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında cezaevi yöneticileri ve infaz koruma memurlarının da olduğu 30 kişi "İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet, Petrol Kanunu'na muhalefet, kamuyu zarara uğratmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Bu arada cezaevinin akaryakıt ihalesi alan şirketin para trafiğini Bank Asya üzerinden gerçekleştirdiği, şüphelilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.

Operasyonun genişleyerek devam edeceği öğrenildi.

AA

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