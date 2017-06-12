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Tokat'a mühimmat fabrikası kurulacak

Tokat'ın Turhal ilçesinde TOMSAŞ tarafından kurulacak mühimmat fabrikasında, yüksek teknoloji ürünü yerli mühimmat üretimi yapılacak.

Tokat'a mühimmat fabrikası kurulacak

Tokat'ın Turhal ilçesinde TOMSAŞ tarafından kurulacak mühimmat fabrikasında, yüksek teknoloji ürünü yerli mühimmat üretimi yapılacak.

12 Haziran 2017 Pazartesi 15:49
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Tokat'a mühimmat fabrikası kurulacak

Tokat'ın Turhal ilçesinde Tokat Mühimmat Sanayi AŞ (TOMSAŞ) tarafında mühimmat fabrikası kurulacak.

AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer ve TOMSAŞ yetkileri, Şenyurt beldesi Asarcık mevkisinde, 361 dönümlük arazide, 100 milyon dolar maliyetle kurulması ve 2018 yılının başlarında üretime geçmesi planlanan fabrikanın arazisinde incelemelerde bulundu.

Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Göçer ve yatırımcılara arazi hakkında bilgiler verdi.

Göçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin en önemli sektörlerinden birinin savunma sanayisi olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin son 15 yılda önemli ilerlemeler katettiğini belirten Göçer, "Artık önemli ölçüde dışa bağımlılıktan kurtulduk. Ciddi oranda savunma sanayisinde ihracat yapıyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin geleceğindeki önemli sektörlerden bir tanesi savunma sanayisi. Tokat'ımızın da bu anlamda jeostratejik olarak önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mühimmatta dışa bağımlılık azalacak

Tokat'ta üretilecek savunma sanayisi ürünlerinin, Türkiye'nin ithal ettiği ürünler olduğuna işaret eden Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda burada üretecekleri ürünler şu an itibarıyla Türkiye'mizin ithal ettiği, ithalat bağımlısı olduğumuz ürünler, yüksek teknoloji ile üretilen savunma sanayi malzemeleri, mühimmatı. Bu anlamda dışa bağımlılığımızı azaltacak, ülkemizde önemli oranda dövizin kalmasına fırsat verecek, önemli ölçüde ihracat yapacak ve üretimi geliştirecek. Bu arsayı, nitelikli üretim yapmak koşuluyla bu girişimci kardeşlerimize tahsis kararı aldık. Onlar da üretim kararı aldılar."

Yüksek teknoloji ürünü yerli mühimmat üretilecek

TOMSAŞ ortaklarından Reha Yanç da kurulacak fabrikada yüksek teknoloji ürünü yerli mühimmat üreteceklerini ifade ederek, "Silahlı kuvvetlerimizin bundan sonraki mühimmat ihtiyacını yurt dışından alım yerine yurt içinden yerli üretim olarak karşılayacağız ve ihracat yaparak hem döviz tasarrufu sağlayacağız hem döviz girdisi ülkemize getireceğiz. Ondan sonra Ar-Ge ve Ür-Ge departmanlarımızla da bu mühimmatları daha ileri noktalara, daha ileri teknolojilere tamamen yerli ve özgün teknolojilere taşıyacağız." dedi.

Şirket yetkilisi Bora Kalaycıoğlu da "Fabrikamız 361 dönümlük bir alana kurulacak. Yatırım maliyetimiz de 100 milyon dolardan fazla olacak. Bunun peşine tabii Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları da gelecek. Yatırım gittikçe büyüyecek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiTOMSAŞMühimmat Fabrikası
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