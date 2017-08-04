Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108037
ALTIN
144.254
DOLAR
3.5320
STERLİN
4.6472
EURO
4.1962
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ
Son Dakika
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ...
'Mucize bebek'
'Mucize bebek'
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...

TMSF'den işçilerin maaş almadığı iddialarına açıklama

TMSF kayyum heyetindeki bir yetkili, TMSF'ye devredilen Adularya Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarını almadığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

TMSF'den işçilerin maaş almadığı iddialarına açıklama

TMSF kayyum heyetindeki bir yetkili, TMSF'ye devredilen Adularya Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarını almadığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

04 Ağustos 2017 Cuma 13:36
0 Okunma
TMSF'den işçilerin maaş almadığı iddialarına açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum heyetindeki bir yetkili, TMSF'ye devredilen Adularya Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarını almadığı yönündeki iddialara, "Bir şirketin kapanmaması ve insanların işini kaybetmemesi için aylardır verilen mücadelenin, siyasi kavgalara alet edilmesi, çarpıtılması üzüntü verici." karşılığını verdi.

Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine açıklamalarda bulunan yetkili, Adularya şirketine ait Yunus Emre Termik Santrali Havzasındaki kömürün niteliğinin, sobada yakmaya uygun olmadığını ve sadece termik santralde yakılabildiğini belirterek, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğinde, termik santralde elektrik üretilmediğini ve şirketin gelirinin olmadığını ifade etti.

Termik santral projesindeki teknolojik problem nedeniyle elektrik üretimine geçilemediğini ve elektrik satarak para kazanılamadığını vurgulayan yetkili, "Termik santral faaliyete geçirilemeyince, işçiler işini kaybetmesin diye kömür satılması gündeme geldi. Sadece termik santrallere uygun olan bu kömürün satılabilmesi için hem devletten hem de termik santralin finansörü Çekya'daki bankadan izin alındı. Sobalarda yanmayan bu kömür sadece termik santrallere satılabildiği için termik santrallerle görüşülerek, yakın noktadaki Ciner grubuna ait termik santrale satış başladı. Kömür satmaya başlamadan önce resmi raporlarda güvenlikteki eksikler giderilerek, bu güvenlik tedbirleri için 2,5 milyon lira harcandı." bilgisini verdi. 

"Bu şirketten maaş alan kayyum yok"

Yetkili, güvenlikteki eksikler tamamlandıktan sonra işçilerin madende çalışmaya başlatıldığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ciner grubunun termik santraline satış yapılarak işçilere 14 maaş ödendi fakat daha sonra satın almayı sonlandırdılar. Sadece termik santrallerin yakabildiği kömürleri satabilmek için çevredeki bütün termik santrallerle görüşülüyor fakat henüz sipariş alınamadı. Türkiye'nin diğer bölgelerindeki termik santrallere satış mümkün olamadı çünkü nakliye/lojistik giderleri yüksek tutması nedeniyle diğer kömür satıcılarıyla rekabet edilemiyor. Söz konusu haberlerde, işçiler maaş alamazken kayyumların 40-50 bin lira maaş aldığı iddia ediliyor. Bu şirketten maaş alan kayyum yok.

Termik santralin de içinde bulunduğu şirketle birlikte, 50'den fazla şirketi yöneten kayyumların aldığı en yüksek maaş 8 bin 500 lira. 50'den fazla şirketi yönetirken sadece tek bir maaş alınırken, bu maaş da kâr eden şirketten ödeniyor. Gerçekler, haberlerde iddia edilenin tam aksine olurken, bir şirketin kapanmaması ve insanların işini kaybetmemesi için aylardır verilen mücadelenin, siyasi kavgalara alet edilmesi, çarpıtılması üzüntü verici."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuTmsf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı Üssü davasında dördüncü celse
Akıncı Üssü davasında dördüncü celse
20 ilde FETÖ operasyonu
20 ilde FETÖ operasyonu
"Laf cambazlığı yapma, 'ordu yönetime el koymuş' ne demek"
"Laf cambazlığı yapma, 'ordu yönetime el koymuş' ne demek"
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri
Çiçek'ten çapraz sorguda çelişkili cevaplar
Çiçek'ten çapraz sorguda çelişkili cevaplar
Ogün Samast'tan 'bayrak' açıklaması
Ogün Samast'tan 'bayrak' açıklaması
Akıncı Üssü davasında gerginlik
Akıncı Üssü davasında gerginlik
İSPARK'larda İstanbulkart ile ödeme dönemi
İSPARK'larda İstanbulkart ile ödeme dönemi
İZDENİZ'deki grev sona erdi
İZDENİZ'deki grev sona erdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ