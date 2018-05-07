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Tır kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında meydana gelen tır kuyruklarının, Türk ve Bulgar taraflarının ortak projeleriyle sona ermesi bekleniyor.

Tır kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında meydana gelen tır kuyruklarının, Türk ve Bulgar taraflarının ortak projeleriyle sona ermesi bekleniyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:12
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Tır kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında meydana gelen tır kuyruğu sorununun, iki ülkenin yapacağı ortak çalışmalarla çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Özdemir, Bulgaristan'dan gelen gazeteci heyetini makamında kabulünde yaptığı konuşmada, yaşanan yoğunluklar nedeniyle zaman zaman Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyrukları oluştuğunu ifade etti.

Tır kuyruklarının iki ülkenin ortak sorunu olduğunu dile getiren Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ının ihtiyaca cevap verme noktasında yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirtti.

"Hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba sarf ediyor"

Vali Özdemir, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkiler şu anda gerçekten çok iyi durumda. Bu konuda hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba sarf ediyor. Ancak yapılan çalışmalara rağmen tır kuyruklarını tam olarak çözemedik. Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın en büyük kara sınır kapılarından. Avrupa'ya açılan en önemli kapımız ve ihracatın önemli bir ayağı. Kapıkule karşısında Bulgaristan'a ait Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Kapıkule'ye göre biraz küçük.

Bu kapıyı Bulgar ve Türk hükümetlerinin girişimiyle biraz büyütmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bulgaristan Maliye bakanıyla bir toplantı yaptı. Ortaklaşa yapılacak projelerle bu problemin çözülmesi konusunda bir görüşe varıldı. Tır kuyruğu sorununun kalıcı olarak çözülmesi için gerekli ne varsa yapmaya çalışıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Edirne Valisi Günay ÖzdemirBulgaristanTır Kuyruğu
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