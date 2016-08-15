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TİKA'dan darbe bilgilendirmesi

TİKA Başkanı Çam, yaklaşık 60 uluslararası kuruluşa, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasındaki süreci anlatan mektup gönderdi.

TİKA'dan darbe bilgilendirmesi

TİKA Başkanı Çam, yaklaşık 60 uluslararası kuruluşa, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasındaki süreci anlatan mektup gönderdi.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 12:17
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TİKA'dan darbe bilgilendirmesi

 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Serdar Çam, yaklaşık 60 uluslararası kuruluşa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki süreci anlatan mektup gönderdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren TİKA, ofislerinin bulunduğu bölgelerdeki temsilcileri aracılığıyla FETÖ'nün nasıl bir yapı olduğuna yönelik bilgilendirme çalışması yapıyor.

Bu kapsamda TİKA Başkanı Çam, uluslararası kamuoyunu darbe girişimi konusunda doğru bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, UNESCO, UNICEF gibi BM kuruluşlarının yanı sıra ABD'li, İngiliz, Fransız ve Alman yardım kuruluşlarının aralarında bulunduğu yaklaşık 60 uluslararası örgütün başkanına İngilizce mektup gönderdi.

"Türk halkı tüm bu zorlukların üstesinden gelecektir"

Mektupta, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkının demokrasi mücadelesi vurgulanarak, sivil, polis ve asker olmak üzere 240 kişinin şehit olduğu, 2 binden fazla kişinin yaralandığı darbe girişiminin ardından darbeyle bağlantı olan aralarında memur, savcı, hakim, polis ve askerin de bulunduğu kişilerin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Bununla birlikte, Batı'daki bazı basın organlarında darbe girişimiyle ilgili sorumsuz ve yanlış bilgilerin yer aldığı haberlerin yayınlandığı ifade edilen mektupta, bu yaklaşımın kesinlikle kabul edilemez ve demokratik Batı değerlerinin ruhuna karşı olduğuna dikkat çekildi.

Darbe girişiminin, Paralel Devlet Yapılanması olarak da bilinen FETÖ tarafından organize edildiği anımsatılan mektupta, FETÖ’nün Türkiye’de yıllar içerisinde yargı, polis ve ordu gibi devletin tüm kurumlarına yasal olmayan şekilde sızarak devleti ele geçirmeye çalışan bir terör örgütü olduğu gerçeğine yer verildi.

TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin bu süreçte demokratik hükümet ve anayasanın yanında yer aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türk halkının kahramanca direnç göstererek tankların önünde durup darbe girişimini başarısızlığa uğratıldığının altı çizilen mektupta, "Türkiye, Suriye'deki insani krizle uğraşırken, PKK, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle de mücadele ediyor. Bununla birlikte, azim ve kararlılıkla Türk halkı tüm bu zorlukların üstesinden gelecektir." ifadeleri kullanıldı. 

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 12:18
Anahtar Kelimeler:
TİKASerdar ÇamTürk Işbirliği Ve Koordinasyon AjansıFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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