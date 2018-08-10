Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92853
ALTIN
246.152
DOLAR
6.3026
STERLİN
7.9423
EURO
7.2117
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon

TİKA'nın gönüllü elçilerinden Kenyalı çocuklara sağlık taraması

TİKA'nın gönüllü hekimleri, Kenya'da hayata geçireceği "Gülümseyen Çocuklar Projesi" kapsamında 2 bin çocuğa diş sağlığı taraması gerçekleştirecek.

TİKA'nın gönüllü elçilerinden Kenyalı çocuklara sağlık taraması

TİKA'nın gönüllü hekimleri, Kenya'da hayata geçireceği "Gülümseyen Çocuklar Projesi" kapsamında 2 bin çocuğa diş sağlığı taraması gerçekleştirecek.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:35
0 Okunma
TİKA'nın gönüllü elçilerinden Kenyalı çocuklara sağlık taraması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gönüllü hekimlerinin, "Gülümseyen Çocuklar Projesi" çerçevesinde Kenya'da 2 bin çocuğa diş sağlığı taraması yapacağı bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yıl ikincisini düzenlediği "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kenya’ya giden diş hekimliği ve tıp öğrencilerinden oluşan 14 kişilik üniversiteli gönüllü grubu, “Gülümseyen Çocuklar Projesini” hayata geçirmek üzere çalışmalarına başladı.

TİKA'nın Nairobi Program Koordinasyon Ofisi tarafından birkaç aşamada ve farklı sağlık alanlarında gerçekleştirilen "2018 Kenya Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetleri Erişimine Destek Programı"nın önemli bir ayağını oluşturan diş sağlığı taramasının özellikle Kenyalı çocuklar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Program çerçevesinde Kenyalı diş hekimi adayları ve gönüllü genç doktorlarla bir araya gelen TİKA'nın elçilerinin, Kenyalı doktorlarla ortak çalışma grupları oluşturduğu belirtildi.

Gönüllü öğrenciler, Kenya’da kalacakları on gün boyunca Nairobi ve çevresinde 2 bin çocuğa diş sağlığı taraması yapmayı öngörüyor. Diş sağlığı taraması sonrasında, tarama yapılan bölgeye getirilen gezici diş kliniğinde Kenyalı diş hekimlerinin eşliğinde ihtiyaç duyan çocuklar için dolgu ve diş çekimi operasyonları da yapılacak.

Diş sağlığıyla ilgili farkındalık artırıcı bir eğitimi de içeren program sonrasında sağlık taraması yapılan çocuklara diş fırçası, diş macunu ve dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini gösteren bilgilendirici bir kitapçık verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAGülümseyen Çocuklar Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen tutuklandı
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen tutuklandı
İyi ki doğdun MUSTAFA ÇATIKKAŞ
İyi ki doğdun MUSTAFA ÇATIKKAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz
Çöreklerin arasından 26 kilogram eroin çıktı
Çöreklerin arasından 26 kilogram eroin çıktı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
'Meteorolojik uç değerlerin sayısı ve şiddeti artabilir'
'Meteorolojik uç değerlerin sayısı ve şiddeti artabilir'
PKK kamplarında çocuklara cinsel istismar
PKK kamplarında çocuklara cinsel istismar
'Karadeniz'de stratejik eylem planı hazırlıyoruz'
'Karadeniz'de stratejik eylem planı hazırlıyoruz'
Selin İkizce'ye verdiği zarar 10 milyon lira
Selin İkizce'ye verdiği zarar 10 milyon lira

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ