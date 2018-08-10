TİKA'nın gönüllü elçilerinden Kenyalı çocuklara sağlık taraması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gönüllü hekimlerinin, "Gülümseyen Çocuklar Projesi" çerçevesinde Kenya'da 2 bin çocuğa diş sağlığı taraması yapacağı bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yıl ikincisini düzenlediği "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kenya’ya giden diş hekimliği ve tıp öğrencilerinden oluşan 14 kişilik üniversiteli gönüllü grubu, “Gülümseyen Çocuklar Projesini” hayata geçirmek üzere çalışmalarına başladı.

TİKA'nın Nairobi Program Koordinasyon Ofisi tarafından birkaç aşamada ve farklı sağlık alanlarında gerçekleştirilen "2018 Kenya Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetleri Erişimine Destek Programı"nın önemli bir ayağını oluşturan diş sağlığı taramasının özellikle Kenyalı çocuklar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Program çerçevesinde Kenyalı diş hekimi adayları ve gönüllü genç doktorlarla bir araya gelen TİKA'nın elçilerinin, Kenyalı doktorlarla ortak çalışma grupları oluşturduğu belirtildi.

Gönüllü öğrenciler, Kenya’da kalacakları on gün boyunca Nairobi ve çevresinde 2 bin çocuğa diş sağlığı taraması yapmayı öngörüyor. Diş sağlığı taraması sonrasında, tarama yapılan bölgeye getirilen gezici diş kliniğinde Kenyalı diş hekimlerinin eşliğinde ihtiyaç duyan çocuklar için dolgu ve diş çekimi operasyonları da yapılacak.

Diş sağlığıyla ilgili farkındalık artırıcı bir eğitimi de içeren program sonrasında sağlık taraması yapılan çocuklara diş fırçası, diş macunu ve dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini gösteren bilgilendirici bir kitapçık verilecek.