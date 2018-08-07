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TİKA'nın gönüllü elçileri Ürdün etabını tamamladı

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Ürdün'de bulunan TİKA'nın gönüllü elçileri bir haftalık programlarını tamamladı.

TİKA'nın gönüllü elçileri Ürdün etabını tamamladı

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Ürdün'de bulunan TİKA'nın gönüllü elçileri bir haftalık programlarını tamamladı.

07 Ağustos 2018 Salı 12:30
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TİKA'nın gönüllü elçileri Ürdün etabını tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Ürdün'deki faaliyetlerini tamamladı.

TİKA'nın bu yıl ikincisini düzenlediği Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Ürdün'de bulunan gönüllü öğrenciler, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine giysi ulaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Kıyafet Bankasının atölyesinde çalışmalara katıldı.

Gönüllü öğrenciler daha sonra Ürdün Haşimi Krallığının TİKA'ya tahsis ettiği alanda dostluk ormanı oluşturdu. Yaklaşık 4 gün boyunca 571 çam ağacı diken öğrencilerin ağaçlandırdıkları 4 dönümlük araziye "TİKA Dostluk Ormanı" adı verildi. 

Dikim çalışmalarının üçüncü gününde, Ürdün'deki Türk asıllı ailelerin bir araya gelerek oluşturduğu Ürdün-Türk Hayır Cemiyetine mensup aileler de buradaki çalışmalara iştirak etti.

Program kapsamında, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Amman Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin Ürdün'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi alan öğrenciler, TİKA'nın restorasyonunu yaptığı Amman Hicaz Tren İstasyonu'nu gezdi.

Salt şehrinde bulunan Türk şehitliğini de ziyaret eden gönüllü elçiler, başkent sokaklarında ve ziyaret ettikleri mekanlarda karşılaştıkları çocuklara üzerinde Türk bayrağı bulunan balonlar hediye etti.

Tecrübe Paylaşım Programına katılan TİKA'nın gönüllü elçilerinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Ebrar Demir, programın fedakarlığın tanımını gerçek manada kendisine öğrettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz feda ettiğimiz zaman insanlığın kazanacağını öğrendim. Burada yeni ve güzel arkadaşlıklar kazandık. Samimi bir ortam içerisindeydik ve bu bizi daima motive etti. Biz, gönlümüzü iyiliğe, fedakarlığa adadık ve burada pek çok güzel şeyle gönül bağı kurduk. Kurduğumuz bu gönül köprüleri bizlere, dünyanın daha güzel bir yer haline geleceğinin de haberini veriyor."

Program kapsamında kendisini en çok heyecanlandıran faaliyetin orman düzenleme çalışması olduğunu söyleyen Demir, "Burada diktiğimiz her fidanla birer gönül bağımız var. Onlara can vermek ve yaşatmak bambaşka bir heyecan. Umarım onları yıllar sonra serpilip büyümüşlerken görebiliriz." dedi.

19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Abdulaziz Hacı da TİKA sayesinde Ürdün'de gönüllülük çalışmalarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın hazırlanmasında emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Hacı, Ürdün halkının kendilerini çok sıcak karşıladığını belirterek, "Özellikle Türkiye'den geldiğimizi öğrenince bize ilgiyle baktılar. TİKA Ürdün ekibi olarak hiç yabancılık çekmedik." diye konuştu. 

Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

TİKA organizatörlüğünde, geçen yıl ilki gerçekleştirilen programa, 45 ilden katılan 220 öğrenci 19 ülkeyi ziyaret etmiş ve gittikleri ülkelerde 28 proje gerçekleştirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Işbirliği Ve Koordinasyon AjansıTİKA
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