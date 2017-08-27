TİKA'dan Şili’ye geniş kapsamlı çalışma ziyareti

BOGOTA

Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcı Prof. Dr. Birol Çetin ile Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Murat Zelan’ın bulunduğu heyet, Şili’de temaslarda bulundu.

Heyet, sakinlerinin çoğu Filistin asıllı yaşlılardan oluşan Arap Birliği Yardım Derneği Huzurevini ziyarette bulundu.

Aynı zamanda Lübnan ve Suriye asıllı yaşlı Şili vatandaşlarının kaldığı huzurevinin Filistin asıllı sakinlerinden 77 yaşındaki Lucia Jurre, Türk halkıyla her zaman kardeş olduklarını belirterek TİKA’nın sağladığı destek için Türkiye’ye teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk Okulunun tadilatı

Heyet, Türkiye’nin Santiago Büyükelçiliğinin sorumluluğunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk Okulunda yapılan tadilat ve büyütme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Türkiye-Şili ilişkilerinin gelişmesine ve Lo Prado semtindeki eğitime büyük katkı sağlayan okulda yürütülen ve sona gelinen projenin TİKA’nın 25. yıl kutlamaları çerçevesinde bu yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Deportivo Palestino Futbol Takımına ziyaret

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çetin ve Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Zelan’ın bulunduğu heyet daha sonra Şili 1. Ligi takımlarından Deportivo Palestino Futbol Kulübünün tesislerini ziyaret etti.

TİKA, bu ülkedeki Filistinli topluluk tarafından 1920’de kurulan ve imza attığı birçok başarının yanında 1978 yılında 1. Lig şampiyonluk kupasını kaldıran Deportivo Palestino’ya spor malzemesi desteğinde bulundu.

Türkiye-Filistin ilişkileri paneli düzenlendi

Başkent Santiago’ya yapılan ziyarette son olarak Türkiye-Filistin ilişkileri konulu panel düzenlendi.

TİKA’nın organize ettiği panelde, Büyükelçi Kaya, Prof. Dr. Çetin ve Koordinatör Yardımcısı Zelan’ın yanı sıra Filistin’in bu ülkedeki Büyükelçisi İmad Nabil Jadaa, Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı (PICA) Başkanı İmad Zuhairi, Ürdün’ün Santiago Büyükelçisi Luis Palma ile Şili Üniversitesi Arap Çalışmaları Merkezinden Prof. Dr. Mauricio Amar Diaz konuşma yaptı.