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Ticari araçlara yoğun denetim

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı 77 Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve seyyar kantarlarda, ocak-eylül döneminde 21 milyon 743 bin 852 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara 104 bin 274 adet para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Ticari araçlara yoğun denetim

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı 77 Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve seyyar kantarlarda, ocak-eylül döneminde 21 milyon 743 bin 852 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara 104 bin 274 adet para cezası karar tutanağı düzenlendi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 12:27
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Ticari araçlara yoğun denetim

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı 77 Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve seyyar kantarlarda yapılan denetimlerde, bu yılın ocak-eylül döneminde 21 milyon 743 bin 852 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara 104 bin 274 idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerine dağıtılan "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2017" adlı kitapta, bakanlığa bağlı 77 Yol Kenarı Denetim İstasyonları ile seyyar kantarlarda gerçekleştirilen denetimlere yer verildi.

Buna göre, ekipler tarafından 1 Ocak 2017 ile 30 Eylül 2017 arasında 21 milyon 743 bin 852 araç kontrol edildi, kurallara uymayanlara 104 bin 274 adet idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Yapılan denetimlerle sektör faaliyetlerinin yasal ve teknik kurallara uygun gerçekleştirilmesi ve karayolu taşımacılık sektöründe haksız rekabetin önlenmesinin sağlandığı anlatılan kitapta, böylece karayollarının ömrünün uzatıldığı, karayolu bakım-onarım maliyetlerinin azaltıldığı, trafik güvenliğine ve çevrenin korunmasına katkı sağlandığı, araç amortisman ve işletme giderlerinin düşürüldüğü vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme BakanlığıTicari Araçlara Yoğun DenetimTicari AraçAraç Kontrol
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