Ticaret Bakanlığından 'ekmek zammı' açıklaması

Ticaret Bakanlığı, "Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep bakanlığımıza gelmedi. Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
27 Temmuz 2018 Cuma 13:32
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Ticaret Bakanlığı, "Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep bakanlığımıza gelmedi. Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığı, "Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep bakanlığımıza gelmedi. Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.