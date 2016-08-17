Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, TİB kapatıldı, Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın ve TİB'de görevli daire başkanlarının görevleri sona erdi.

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yapılacak dinlemeler, BTK bünyesinde tek bir merkezden yürütülecek.