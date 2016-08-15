TİB için KHK hazırlığı başladı

Yasa dışı dinleme iddialarıyla gündeme gelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) kapatılması ve burada yapılan görevlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) aktarılmasını içeren Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) hazırlığı başladı.

Alınan bilgiye göre, 17-25 Aralık sürecinin ardından yasa dışı dinlemelerle gündeme gelen TİB'in kapatılmasına ilişkin süreç hızlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan TİB'in kapatılması"na ilişkin KHK hazırlığı başlatıldı.

Hazırlığı yapılan KHK'ya göre, yasal dinleme ve iletişimin tespiti sürecini yöneten Bilgi Sistemleri Dairesi başta olmak üzere, bu kararların hukuki denetimini yürüten Hukuk Dairesi, network ve donanım altyapısını hazırlayan ve işleten Teknik İşletme Dairesi, internette işlenen belirli suçlarla mücadele işlemlerinin yapıldığı İnternet Daire Başkanlığı ve tüm bu iş ve işlemlerin destek hizmetlerini, evrak ve arşiv sistemini yöneten İdari Daire Başkanlığı, doğrudan BTK Başkanı'na bağlı olarak görev yapacak. Böylece, TİB'in kapatılması, bütün işlevlerinin doğrudan BTK bünyesine dahil edilmesi sağlanacak.