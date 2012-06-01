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THY'nin zararı 2 milyon dolar

THY'de yapılan iş yavaşlatma eyleminin yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

THY'nin zararı 2 milyon dolar

THY'de yapılan iş yavaşlatma eyleminin yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

01 Haziran 2012 Cuma 09:37
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THY'nin zararı 2 milyon dolar

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hava İş Sendikası'nın yasa dışı eylem çağrısı, buna bağlı olarak bazı sefer iptalleri ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir duyuru yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi. 
Açıklamada, yaklaşık 17 bin personeli olan THY'de çalışanların büyük bir kısmının, ağır baskı ve engellemelere rağmen şirketine zarar verecek kanunsuz eyleme destek vermediği dile getirilerek, şöyle denildi:
''Bütün uyarılara rağmen yasa dışı eyleme katılan ve görevine gelmeyen THY'den 260, THY Teknik AŞ'den ise 45 kişinin iş akitleri 2822 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince feshedilmiştir. Şirketine zarar veren, yolcularımızı mağdur eden kişilerle birlikte yola devam edilmesi mümkün değildir. Sendika yöneticileri, 29 Mayıs 2012 saat 03.00'den itibaren uçucu ekiplerin bir kısmının uçuşa gitmelerini psikolojik taciz ve fiziki müdahaleyle engellemiştir. Bu engellemeler sonucunda kabin ekiplerindeki eksiklikler nedeniyle 223 uçuş iptal edilmiştir. İptal ve gecikmeler nedeniyle 100 binin üzerinde yolcu mağdur olmuştur. Yaşanan olayların THY'nin son 8 yıldır süren yatırım ve emeklerle elde ettiği marka değeri ve imajına verdiği zararın yanı sıra şu ana kadar yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara da neden olduğu tespit edilmiştir. Sendikanın yasal olmayan eylemiyle eş zamanlı olarak THY'nin web sitesine yurt dışından saldırılar olmuş ve web sitemiz ve internet satış kanalımız kullanılamaz hale getirilmiştir.''

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 01:37
Anahtar Kelimeler:
THY
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