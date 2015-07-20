THY'nin kabin memuru gözaltında

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) uçaklarına yapılan bomba ihbarlarıyla ilgili İstanbul'da bir THY kabin memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan ekip, THY uçaklarına yönelik bomba ihbarlarının artması üzerine araştırma başlattı.

Soruşturma kapsamında, notlardan birini THY uçağındaki bir görevlinin yazdığı tespit edildi. THY'de çalışan kabin memuru gözaltına alındı.

Polis, diğer ihbarların da şüpheli tarafından yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu arada, THY çalışanının işine son verildiği ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.