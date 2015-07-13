THY'den yeni hat

İSTANBUL

Türk Hava Yolları’nın (THY) Sabiha Gökçen Havalimanı-Dammam (Suudi Arabistan) seferleri başladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre THY, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştiği yurt dışı uçuşlarını arttırmaya devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Amsterdam, Bakü, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Ercan, Frankfurt, Kiev, Kuveyt, Londra, Milan, Münih, Paris, Tiflis, Tahran, Tel Aviv, Viyana, Roma, Stuttgart, Köln ve Barselona’dan sonra Suudi Arabistan’ın Dammam şehrine de uçuş başlatan THY, bu havalimanından sefer yaptığı nokta sayısını 22’ye yükseltti.

Bugün başlayan Sabiha Gökçen-Dammam uçuşları her gün karşılıklı icra edilecek.