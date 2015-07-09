THY'den Arapça Çağrı Merkezi hizmeti

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu'daki yolcularına Arapça Çağrı Merkezi hizmeti veriyor.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, Ortadoğu'da yaşayan yolcuları için Arapça Çağrı Merkezi hizmeti sunmaya başladı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki 10 ülkede hizmet verecek çağrı merkezinin tanıtımı Amman’da yüksek katılımlı etkinlikle gerçekleştirildi. Bölgede bu merkezin faaliyete geçmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus ve Fas'ta Arapça konuşan THY yolcuları artık kendi ana dillerinde kolaylıkla hizmet alabilecek.



Çağrı merkezinin tanıtım etkinliğinde konuşan THY Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı Adem Ceylan, Ortadoğu'nun THY için çok önemli bir bölge olduğunu vurguladı.



Ceylan, bölgede 2015'in ilk çeyreğinde taşınan yolcu sayısının, geçen seneye oranla yüzde 10 artış gösterdiğini belirterek, "Bizler, yolcumuzun tüm ihtiyaçlarına kulak verip, bu ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ortadoğu'da çıkış gösteren başarı grafiğimizi doğrudan besleyen bu yaklaşımımız çerçevesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek, Arapça konuşan yolcularımızın Arapça Çağrı Merkezi ihtiyacını da Amman'da gerçekleştirdiğimiz bu lansman sonrasında bundan böyle karşılamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.



THY Amman Müdürü Mazen Dişi de çağrı merkezi temsilcilerinin yolculardan gelen rezervasyon, uçuş bilgisi ve özel yolcu programı "Miles&Smiles" ile ilgili bilgi talepleri konusunda destek sağlayacaklarını bildirdi.



