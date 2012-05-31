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THY'deki grevin bedelini millet öder

Erdoğan, THY'deki greve ilişkin, "Uzun süreli bir grev olduğu zaman bunun bedelini millet öder. Buna fırsat vermemek gerekir'' dedi.

THY'deki grevin bedelini millet öder

Erdoğan, THY'deki greve ilişkin, "Uzun süreli bir grev olduğu zaman bunun bedelini millet öder. Buna fırsat vermemek gerekir'' dedi.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:18
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THY'deki grevin bedelini millet öder
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Geçici Federal Hükümeti Başbakanı Abdiveli Muhammed Ali ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

THY'deki iş yavaşlatma eylemi ve TBMM'de havacılık sektöründe grev ve lokavt yasağı getiren maddenin kabulüne ilişkin bir soru üzerine Erdoğan,  şöyle konuştu:
''Şu anda THY gibi veya havayolları gibi bu tür istisnai bir kurumda yapılacak grevlerde, hele hele bunlar yasaya veya yasalara ters olduğu zaman, ki son yapılan dünkü gece 12.00'ye kadar süren grev bir defa kanunsuz bir grevdir. Onu tabii hemen bir ifade ile değiştiriyorlar. İş ağırlaştırma veya işi bırakma gibi garip garip yaklaşımlarla kılıf uyduruyorlar. Dün vatandaşlarımızın yurt içi ve yurt dışında birçoğu mağdur oldular. 'Dünyada şöyledir, böyledir filan'.. Dünya öyle olabilir, böyle olabilir ama kimsenin kanunsuzluğa müracaat etme hakkı yok ve böyle bir durum söz konusu olmuştur.''
Erdoğan,  şöyle devam etti:
''Bu ülke bizim. Hep birlikte sahip çıkacağız. Bu ne benim şahsımın ne bakan arkadaşlarımın değil. Biz emanetçiyiz zaten ama emanetçi olarak bu ülkede başarılı bir şekilde yönetimi sergilememiz, halkımızın mutluluğu, refahı içindir. Düşünün ki bu grev kanunsuz değil kanunlu olarak da yapıldığında, uzun süreli bir grev olduğu zaman bunun bedelini kim ödeyecek, kim öder? Millet ödeyecek, millet öder. Bu stratejik bir kurum ve bu stratejik kurumda atılacak bu tür adımlar ciddi manada ülkemizde çöküşün habercisi olur ki, buna fırsat vermemek gerekir diye düşünüyorum.''
Böyle bir grev hukuksuz olduğunda, hukukun gereğini yöneticilerin yapması gerektiğini söyleyen Erdoğan, ''Şu anda bildiğim kadarıyla THY yönetimi, ki THY halka açık bir şirkettir, gereğini yapmışlardır'' dedi.

CMK 250. maddede değişiklik
Başbakan Erdoğan, ''Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, CMK'nın 250. maddesindeki bir değişiklikle ilgili sizin bir talimatınız olduğunu açıkladı. Bu maddenin değişmesiyle birlikte Balyoz, KCK ve diğer önemli davalardan yaklaşık 800 kişinin tahliyesi öngörülüyor. 250. maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik var mı?'' şeklindeki bir soru üzerine, hukukun durağan değil, canlı bir süreç olduğunu vurguladı.
Erdoğan, bu canlı sürecin içerisinde gelişmelere göre bunları değerlendirmeleri ve istişarelerde bulunmalarının son derece doğal olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
''Konu salt 250'ye yönelik değil. 4 paket üzerinde Adalet Bakanlığımızın çalışmaları var. Alt komisyon çalışmaları vs. Bunlar yürümektedir ama süratle de neticelendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şu anda Adalet Bakanlığımız bu konuda ciddi bir mesafe almıştır. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde nihai çalışmaları yapıp, ondan sonra da ne gibi bir metinle Parlamento'da genel kurula inecek, bunları da göreceğiz.''

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 01:18
Anahtar Kelimeler:
THY
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