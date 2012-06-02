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THY'de işten çıkarılanlara CPHP'den destek

CHP İstanbul Milletvekili Çelebi: ''Bu işten atılmaların hukuki hiçbir gerekçesi ve mantığı yoktur ve hiçbir şekilde de izah edilemez. Anayasa'nın 90. maddesine göre herkesin grev yapma ve iş bırakma hakkı var''

THY'de işten çıkarılanlara CPHP'den destek

CHP İstanbul Milletvekili Çelebi: ''Bu işten atılmaların hukuki hiçbir gerekçesi ve mantığı yoktur ve hiçbir şekilde de izah edilemez. Anayasa'nın 90. maddesine göre herkesin grev yapma ve iş bırakma hakkı var''

02 Haziran 2012 Cumartesi 08:29
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THY'de işten çıkarılanlara CPHP'den destek

     CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, THY'deki işten çıkarmaların hukuki hiçbir gerekçesi ve mantığı olmadığını, hiçbir şekilde de izah edilemeyeceğini savunarak, ''Anayasa'nın 90. maddesine göre herkesin grev yapma ve iş bırakma hakkı var''  dedi.

Çelebi, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve sanatçı Levent Kırca ile birlikte, THY tarafından iş yavaşlattıkları gerekçesiyle işten çıkarılan gruba destek ziyaretinde bulundu.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında toplanan grubu ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Çelebi, işten çıkarmaları ''cinayet'' olarak nitelendirdi.

Çelebi, ''Bu işten atılmaların hukuki hiçbir gerekçesi ve mantığı yoktur ve hiçbir şekilde de izah edilemez. Anayasa'nın 90. maddesine göre herkesin grev yapma ve iş bırakma hakkı var. Bu anayasal hakkı işçiler bir gün kullandılar diye onları işten atma hakları yoktur. Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum, tüm işçi sendikalarının hiçbir ayrım gözetmeden bu sürece katkı vermelerini bekliyoruz'' diye konuştu.

Çam da işten çıkarmaların uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara aykırı olduğunu, bunun Türkiye'ye yakışmadığını TBMM'de anlattıklarını ifade ederek, buna rağmen havacılık sektöründe grev ve lokavt yasağı getiren düzenlemenin parlamentodan geçirildiğini söyledi. 

Sloganlara eşlik eden sanatçı Levent Kırca ise grubun haklı olduğuna inandığı davasında yanlarında olmak için koşarak geldiğini belirterek, ''Sanatçı kardeşlerimizi buradan uyarıyorum, bu davalarda sizleri de görmek istiyoruz'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 00:32
Anahtar Kelimeler:
CHP
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