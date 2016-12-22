Türk Hava Yollarının (

THY

) "

Miniport

" hizmeti sayesinde

yolcu

lar artık, uçuşları öncesinde şehir içinde

bagaj

taşımaktan kurtuluyor.

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, Taksim-Atatürk Havalimanı arasında günlük bagaj taşıma hizmeti veren Miniport ile THY, yolcularına uçuş saatlerine kadar İstanbul'un keyfini bagaj taşımaksızın çıkarma imkanını sunuyor.

Miniport projesiyle ilgili bilgi veren THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, metropol insanının bütün ihtiyaçlarını yakından gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Miniport ile otelden erken ayrılmak zorunda kalıp, geç saatte uçağı olan tüm yolcularımıza İstanbul'u bagajsız ve keyifle gezebilme olanağı sunuyoruz. Yolcularımızın uçuş deneyimlerini maksimum düzeyde kolaylaştırmak öncelikli hedefimiz. Bunun yanı sıra Miniport hizmeti gibi hayata geçirdiğimiz diğer pek çok projemizdeki önceliklerimizden bir diğeri de dolaylı ya da doğrudan Türkiye turizmine katkıda bulunmak. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu, Türk Hava Yolları olarak bu bizim için çok önemli ve değerli bir misyon." ifadelerini kullandı.

Olmuştur, İstanbul Atatürk Havalimanı metro katında yer alan ofisiyle Miniport'un, dünyanın önde gelen bir çok havayolu şirketi tarafınca benimsenen "Havaalanı Dışı" konseptinden yola çıkılarak geliştirildiğini aktardı.

Uygulamanın işleyişi

Miniport ofisini ziyaret edip uçuş bilgilerini görevliye bildiren ve Miniport görevlisi tarafından karşılanan yolcu, bagajlarını görevliye teslim edecek. Miniport görevlileri, taşıma firmasının aracıyla getirilen bagajlara, standart taşıma prosedürleri üzerinden işlem uygulayacak.

Taşıma hizmeti, günde üç kez olmak üzere, belirli saatlerde Taksim Miniport ofisinden Atatürk Havalimanı Dış Hatlar metro katındaki Miniport ofisine düzenlenen seferleri kapsayacak. Seferler yalnızca, Taksim-Atatürk Havalimanı güzergahında düzenlenecek.

Son olarak, İstanbul’dan seyahat edecek yolcu, uçuş öncesinde Atatürk Havalimanı Miniport ofisinde teslim aldığı bagajını normal check-in prosedürlerine uygun şekilde kontuara teslim edecek.

Genişletilmiş hizmet kapsamı sayesinde yolcu bagajları, Taksim bölgesindeki anlaşmalı otellerden de Atatürk Havalimanı'na taşınabilecek.

Bu arada, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan özel güvenlik kriterleri bulunan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkelere seyahat eden yolcular, bu hizmetten faydalanamayacak.

AA