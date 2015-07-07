THY uçağı rahatsızlanan yolcu için İrlanda'ya indi

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İrlanda'nın Shannon şehrine zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye, 266 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan ABD'nin New York şehrine hareket eden THY uçağında bir yolcu rahatsızlandı. Yolcunun durumu, kabin ekibi tarafından kaptan pilota bildirildi. Kuleyle irtibata geçen pilot, gerekli izinlerin alınmasının ardından Shannon Havalimanı'na sorunsuz indi.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık ekipleri tarafından uçaktan alınmasının ardından uçağın New York'a hareket edeceği öğrenildi.