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THY Samara seferlerine başladı

Rusya'nın Samara kenti, 250. destinasyon olarak bugünden itibaren THY'nin uçuş ağına katıldı.

THY Samara seferlerine başladı

Rusya'nın Samara kenti, 250. destinasyon olarak bugünden itibaren THY'nin uçuş ağına katıldı.

11 Nisan 2017 Salı 11:43
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THY Samara seferlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın Samara kentine direkt sefer başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel taşıyıcının uluslararası 250. destinasyonu Samara bugün itibarıyla THY'nin kapsamlı uçuş ağına dahil edildi.

Haftada 3 gün karşılıklı sefer yapılacak

Rusya'da halihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Ufa ve Voronej noktalarına uçuş sağlayan THY, Samara'ya direkt seferle Rusya uçuşlarıyla ilgili belirlediği kapasite artışı stratejisini destekledi.

İstanbul'dan Samara'ya haftada 3 gün karşılıklı sefer icra edilecek. Yolcular tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 159 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYSamaraDirekt SeferSamara Seferleri
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