THY Phuket'e haftanın 7 günü uçacak

THY Tayland Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl 17 Temmuz'da Tayland'ın Phuket bölgesine sefer yapmaya başladıklarını söyledi.

Hattaki taleplerin beklentileri karşıladığını kaydeden Tuğcu, "Uçak ve slot müsaitliğine göre Eylül ayı itibarıyla haftalık 4 seferle icra ettiğimiz hattımızı günde 1 sefere çıkarmak için gerekli müracaatlarda bulunduk." dedi.

Tuğcu, Türkiye pazarında özellikle düğün veya balayı için gelen çiftlerin genelde "business" sınıfında yolculuk ettiğini belirtti.

Dönemsel olarak, 2 kişilik özel "business class" promosyonlarını da yaptıklarını dile getiren Tuğcu, uçaklardaki doluluk oranlarının ilk yıl olmasına rağmen gayet olumlu seyrettiğini bildirdi.

Tuğcu, Phuket hattında gün geçtikçe yükselen bir yolcu grafiği olduğuna dikkati çekerek, "business" yolcuları için seyahatleri öncesinde zaman geçirebilecekleri özel yolcu salonunun Phuket'teki havalimanında bulunduğunu aktardı.

"Türkiye'nin kışında sıcak tatil yapmak isteyenler tercih ediyor"

Tayland pazarının dünyanın her noktasından talep almasının en önemli avantajlarından biri olduğunun altını çizen Tuğcu, "Avrupa'dan Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve İspanya'dan yolcular başı çekiyor. Kuzey ve Güney Amerika'dan da yolcu taşıyoruz." dedi.

Tuğcu, Phuket'in turizm anlamında büyük bir çeşitlilik sunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Phuket, balayı, düğün, 'wellness-detoks', aile tatili, helal turizm, çevre şehirlerle kültür turları ve pek tabii deniz turizmi ile farklı segmentteki yolculara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Türkiye, en soğuk günleri yaşarken Phuket'te insanlar güneşli günlerin tadını çıkarıyor. Tropikal iklimi nedeniyle yılın büyük bölümü sıcak olsa da en güneşli günler ekim-nisan ayları arasında yaşanıyor. Türkiye'nin kışında sıcak bir tatil yapmak isteyenler için Phuket güzel bir tercih. Bunun yanında mayıs ayından sonra yağmurlar başlıyor ancak bölgede turizmin canlılığı bitmiyor."