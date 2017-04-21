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THY'nin Erzincan-Sabiha Gökçen seferleri başlıyor

Türk Hava Yollarının İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzincan havalimanları arasında 19 Haziran’dan itibaren AnadoluJet markasıyla tarifeli seferlere başlayacağı bildirildi.

THY'nin Erzincan-Sabiha Gökçen seferleri başlıyor

Türk Hava Yollarının İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzincan havalimanları arasında 19 Haziran’dan itibaren AnadoluJet markasıyla tarifeli seferlere başlayacağı bildirildi.

21 Nisan 2017 Cuma 12:46
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THY'nin Erzincan-Sabiha Gökçen seferleri başlıyor

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzincan havalimanlarıarasında 19 Haziran’dan itibaren AnadoluJet markasıyla tarifeli seferlere başlayacağı açıklandı.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Erzincan İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen-Erzincan seferlerinin haftada 7 gün olacağı belirtildi.

AnadoluJet uçaklarıyla seferlerin haftanın her günü karşılıklı olarak düzenleneceği belirtilen açıklamada, sefer saatlerinin Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkış 22.50 Erzincan’a varış 0.30, Erzincan Havalimanı'ndan kalkış 06.25, Sabiha Gökçen Havaalanı'na varış 08.10 olarak düzenlendiği ifade edildi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram da, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talepleri firmaya aktardığını söyledi.

Bayram, “Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda daha rahat etmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bir kentin özellikle hava yolu ulaşımı ne kadar iyi olursa, gelişimi de o kadar hızlı olur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenTHYTürk Hava YollarıErzincan-Sabiha Gökçen SeferleriAnadoluJet
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