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THY'nin 2017 hedefi 69 milyon yolcu

THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, THY'nin 13 yıldan daha az zamanda yolcu sayısını 5 kat artırdığını ve 62.7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.

THY'nin 2017 hedefi 69 milyon yolcu

THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, THY'nin 13 yıldan daha az zamanda yolcu sayısını 5 kat artırdığını ve 62.7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.

18 Nisan 2017 Salı 14:16
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THY'nin 2017 hedefi 69 milyon yolcu

Inflow Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşın Avcı, Inflow Travel Summit'17'ye 29 farklı ülkeden 137 influencerın katıldığını belirterek " Bu zirve,65 milyondan fazla kişiye erişim sağlayan Türkiye'den gelenler de dahil 200'den fazla influencer katılımcısı ile dünyada şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük seyahat zirvesi " dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ve TAV ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı,Antalya Valiliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) desteğiyle gerçekleştirilen zirve İstanbul'da devam ediyor.

Markalar ve influencerları bir araya getirerek etkili bir iş birliği gerçekleştirmelerini sağlayacakları bir platform olmayı amaçladıklarını anlatan Avcı, "Zirvenin ikinci gününde influencerlar B2I (Business-to-Influencer) toplantılarında 32 global markayla 600'den fazla birebir görüşme yapacaklar. Bu toplantıların dijital pazarlama alanında influencerlara ve markalara çok fazla değer katacağına inanıyorum." diye konuştu.

"2016 da 20 milyon sınırını aşarak büyük bir başarıya imza atıldı"

Avcı, Inflow Travel Summit'e Türkiye dışında çoğunluğu ABD'den olmak üzere 29 farklı ülkeden 137 influencerın katıldığını vurgulayarak "Bu zirve, 65 milyondan fazla kişiye erişim sağlayan, Türkiye'den gelenler de dahil olmak üzere 200'den fazla influencer katılımcısı ile dünyada şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük seyahat zirvesi " dedi.

THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY'nin 13 yıldan daha az zamanda yolcu sayısını 5 kat artırdığını ve 62.7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 2017 hedeflerinin 69 milyon yolcu olduğunu söyledi.

THY'nin yolcu segmentleri arasında en önemli yeri uluslararası transfer yolcu sayısı olduğunu aktaran Olmuştur, söz konusu segmentte 2005'te 1.1 milyondan fazla olan yolcu sayısının 2016 da 20 milyon sınırını aşarak büyük bir başarıya imza atıldığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYKültür Ve Turizm BakanlığıAntalya ValiliğiBatı Akdeniz Kalkınma AjansıTÜRSAB
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