Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89641
ALTIN
147.970
DOLAR
3.6966
STERLIN
4.5390
EURO
3.8969
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Doğu'da havalar ısınıyor
Doğu'da havalar ısınıyor
Aşiretlerden 'evet' kararı
Aşiretlerden 'evet' kararı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak

THY, Konya seferlerini artıracak

Türk Hava Yolları, her gün dörder sefer yapılan İstanbul-Konya-İstanbul uçuşlarını 26 Mart'tan itibaren 5'e çıkaracak.

THY, Konya seferlerini artıracak

Türk Hava Yolları, her gün dörder sefer yapılan İstanbul-Konya-İstanbul uçuşlarını 26 Mart'tan itibaren 5'e çıkaracak.

02 Mart 2017 Perşembe 11:25
11 Okunma
THY, Konya seferlerini artıracak

Türk Hava Yolları (THY), her gün dörder sefer yapılan İstanbul-Konya-İstanbul uçuşlarını 26 Mart'tan itibaren 5'e çıkaracak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sefer düzenlediği 49 şehirdeki 51 destinasyonla Türkiye’nin en çok noktasına uçan havayolu şirketi unvanına sahip THY, yurt içi seferlerini artırmaya devam ediyor.

THY, her gün dörder sefer olarak gerçekleştirilen İstanbul-Konya-İstanbul uçuşlarını yaz tarifesi kapsamında 26 Mart'tan itibaren 5'e çıkaracak.

Yolcular, THY'nin uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYKonyaTHY Basın Müşavirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karlı yolları aşarak hastaları evlerinde muayene ediyorlar
Karlı yolları aşarak hastaları evlerinde muayene ediyorlar
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Van Gölü'nün çehresi 'Sahil Kordonu' ile değişiyor
Van Gölü'nün çehresi 'Sahil Kordonu' ile değişiyor
TSK'da 'ByLock' operasyonu
TSK'da 'ByLock' operasyonu
Doğu'da havalar ısınıyor
Doğu'da havalar ısınıyor
FETÖ üyesinden 'ByLock' itirafı
FETÖ üyesinden 'ByLock' itirafı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ