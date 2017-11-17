THY kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY), şirket bünyesinde çalışacak kabin memuru alınacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Bizimle uçmaya var mısınız? Türk Hava Yolları'nın büyümesi ve müşteri memnuniyeti için bizimle çalışacak kabin memuru arkadaşları arıyoruz. Detaylar web sitemizde." ifadelerini kullandı.

Öte yandan THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, tecrübeli ve tecrübesiz kabin memurları alınacağı belirtilerek, başvuru koşulları ile adaylık sürecinde izlenecek yollara ilişkin bilgiler yer aldı.