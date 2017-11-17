Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106279
ALTIN
160.415
DOLAR
3.8869
STERLİN
5.1482
EURO
4.5871
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
'Şıllık" tatlısı tescillendi
'Şıllık" tatlısı tescillendi
"ARTVİN"
"ARTVİN"
Ekmeğe zam yok
Ekmeğe zam yok
Ekmeğini kemikten çıkarıyor
Ekmeğini kemikten çıkarıyor

THY kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları, şirket bünyesinde çalışacak kabin memuru alınacağını duyurdu.

THY kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları, şirket bünyesinde çalışacak kabin memuru alınacağını duyurdu.

17 Kasım 2017 Cuma 13:17
0 Okunma
THY kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY), şirket bünyesinde çalışacak kabin memuru alınacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Bizimle uçmaya var mısınız? Türk Hava Yolları'nın büyümesi ve müşteri memnuniyeti için bizimle çalışacak kabin memuru arkadaşları arıyoruz. Detaylar web sitemizde." ifadelerini kullandı.

Öte yandan THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, tecrübeli ve tecrübesiz kabin memurları alınacağı belirtilerek, başvuru koşulları ile adaylık sürecinde izlenecek yollara ilişkin bilgiler yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYKabin Memuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı
Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu
Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu
GERÇEK SÜT "BEYAZ İNCİ PEYNİR"E DÖNÜŞÜYOR
GERÇEK SÜT "BEYAZ İNCİ PEYNİR"E DÖNÜŞÜYOR
Printtek 2017 matbaacıları ve tedarikçileri İstanbul’da buluşturdu
Printtek 2017 matbaacıları ve tedarikçileri İstanbul’da buluşturdu
FETÖ sanığından komik 'ByLock' savunması
FETÖ sanığından komik 'ByLock' savunması
TSK: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 asker şehit oldu
TSK: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 asker şehit oldu
Diyanetten 'müftü nikahı' açıklaması
Diyanetten 'müftü nikahı' açıklaması
Yerel televizyon kanallarından uydu fiyatlarında indirim talebi
Yerel televizyon kanallarından uydu fiyatlarında indirim talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ