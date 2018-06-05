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THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak

İzmir Adnan Menderes Havalimanından Almanya'nın Münih, Hamburg, Berlin kenti ile Kuveyt’e yaz boyunca direkt uçuş yapılacak.

THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak

İzmir Adnan Menderes Havalimanından Almanya'nın Münih, Hamburg, Berlin kenti ile Kuveyt’e yaz boyunca direkt uçuş yapılacak.

05 Haziran 2018 Salı 12:00
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THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), İzmir Adnan Menderes Havalimanından Almanya'nın Münih, Hamburg, Berlin kenti ile Kuveyt’e yaz boyunca direkt uçuş yapacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir-Münih (MUC), İzmir-Hamburg (HAM), İzmir-Berlin (TXL) hatlarında icra edilecek karşılıklı seferler, haftada 2 frekans olarak planlandı.

İzmir-Münih seferleri 7 Temmuz, İzmir-Hamburg seferleri 23 Haziran, İzmir-Berlin seferleri ise 1 Temmuz itibariyle icra edilecek. İzmir-Kuveyt (KWI) seferleri, haftada 1 frekans karşılıklı düzenlenecek, 8 Haziran itibariyle icra edilmeye başlayacak.

THY ve uçuş tarifesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYİzmir Adnan Menderes Havalimanı
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