THY işe alınma taleplerini reddetti

İSTANBUL

THY Yönetim Kurulu'nun, iş akti feshedilen personelin tekrar işe alınma talebini kabul etmediği bildirildi.

THY'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''THY Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, sendikanın yaptığı çağrının ve işe gelmeyen personelin eyleminin yasa dışı, bu nedenle THY tarafından yapılan işten çıkarmaların ise hukuka uygun olduğu, sendikanın yasa dışı eylem çağrısına uymanın hukuki yaptırımları hakkında tüm çalışanların bilgilendirildiği, 15 bini aşkın çalışanın çok az bir kısmının uyarıları dikkate almayarak yasadışı eyleme katıldığı, bunun sonucunda oluşan maddi zararın boyutları dikkate alınarak, iş akti feshedilen personelin tekrar işe alınma talebinin kabul edilmemesine karar vermiştir. Alınan bu karar ve THY A.O'nun Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini sürdürme niyeti sendika yetkililerine iletilmiştir.''