Türk Hava Yolları

(THY), 167 dar gövde uçağının, uçak içi

eğlence

ve

internet

bağlantı sistemlerinin sağlanmasına yönelik

Panasonic

ile anlaşma imzaladı.

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, havayolu şirketi yeni dar gövde uçakları için Panasonic Avionics Corporation'ın (Panasonic) gelişmiş eX1 uçak içi eğlence ve iletişim sistemini (IFEC) ve Küresel İletişim Sistemlerini tercih etti.

Yolcular, Türkiye'nin ulusal haber ajansı Anadolu Ajansı tarafından THY için özel olarak hazırlanmış haberlere, THY için özel tasarlanmış televizyon hizmetiyle TRT World haber kanalına ve Sport 24 spor kanalının da dahil olduğu 8 farklı küresel kanala ulaşabilecek.

Anlaşmasının bir parçası olarak Panasonic, THY'nin İstanbul'un 3. Havalimanındaki ilk operasyonu gerçekleşene kadar küresel markaya özel hizmet verecek Media Center ve kreatif hizmetler ekibi kuracak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, anlaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Yolcularımıza güvenilir bir sistem sunmanın yanı sıra onlara her anlamda maksimum konforu yaşatacak kusursuz uçuş konseptini tamamlamak adına yeni, farklı bir çözüme ihtiyacımız vardı. Panasonic Avionics'in bu değerli desteği ile yolcularımıza benzersiz bir seyahat deneyimi yaşatma hedefiyle yürüdüğümüz yolumuzda bir aşama daha kat etmiş olarak devam etmekteyiz. Sektörün en büyük oyun kütüphanesi, ses ve video kalitesi ile bir araya getirilerek en iyi görüntü deneyimi için tasarlanan kişiselleştirilmiş arayüz, tercih sürecimizde bayrak taşıyıcımız için en uygun profil olarak ağırlık kazandı."

Panasonic Avionics Corporation Genel Müdürü Paul Margis de THY ile ortaklıklarının uzun vadeli, stratejik bir ilişki olduğunu dile getirerek, "Onların 2023 hedeflerine ulaşmalarında kendilerine destek olacak hizmet ve ürünleri sağlamak adına yakın bir işbirliği içerisinde çalışmayı ümit ediyoruz." dedi.

AA