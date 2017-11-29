THY ile İÜ'den iş birliği protokolü

Türk Hava Yolları THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, protokol ile THY ile İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO arasında geliştirilecek ortak çalışma imkanlarının değerlendirilmesi, hayata geçirilecek projeler çerçevesinde tarafların birer çözüm ortağı olarak birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmaları hedefleniyor.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerini Destekleme Kanunu kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'nın sertifika başvurusunun 15 Aralık 2016'da olumlu sonuçlanmasıyla THY Ar-Ge Merkezi, Türkiye'nin 2023 hedeflerine erişme noktasında katma değerli ve yenilikçi Ar-Ge projeleri üretmek adına çalışmalarına başladı.

Ulusal ve uluslararası destekli projelerde rol alarak Ar-Ge ekosistemi içerisindeki akademik dünya ile daha yakın bir çalışma performansı sergilemeyi hedefleyen merkez, İstanbul Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolü gibi dünyanın diğer önemli üniversiteleriyle de imzalayacağı benzer protokoller sayesinde geliştireceği projelerde akademisyen desteği alabilecek.

Kurumun ve sektörün karşılaştığı problemlere yönelik tez, makale gibi akademik çıktılara ulaşıp AR-GE perspektifiyle değerlendirilecek projelerde, yenilikçi ve inovatif sonuçlar temin edebilecek.

"Ülkemizin ilerleyişine katkı sağlamaya devam etmek öncelikli hedeflerimizden"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca çizilen, üniversite-sanayi iş birliğinin arttırılması hedefi doğrultusunda Ar-Ge merkezi olarak ilk adımı attıklarını, her iki tarafın uzman ekiplerince tesis edilecek sağlam bir iş birliği çerçevesinde geliştirilecek bilimsel ve teknolojik çalışmalar sayesinde sektörel anlamda yüz yüze gelebilecek olası sorunlarla akademik düzlemde de mücadele edebilmesiyle Ar-Ge bakış açısıyla farklı ve yenilikçi çözümler üretebileceklerini belirtti.

Türkiye'nin bilinirliği en yüksek küresel değeri THY olarak üzerinde titizlikle çalışacakları projeler ile uluslararası organizasyonlarda yer alarak ülkenin ilerleyişine katkı sağlamaya devam etmenin bir diğer öncelikli hedefleri olduğunu aktaran Ekşi, "Bu bağlamda, coğrafyamızın en köklü eğitim kurumlarından biri olarak çalışmalarıyla ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden İÜ'nün Teknoloji Transfer Ofisi ile THY Ar-Ge Merkezi olarak ilk iş birliği protokolünü imzalamış olmak bizler için memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.