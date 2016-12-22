İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY), Küba'nın başkenti Havana ile Venezuela'nın başkenti Karakas'a sefer başlattı.

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, 119 ülkede varlık gösteren şirket, Amerika kıtasındaki 16. ve 17. noktaları olan Havana ve Karakas'ı, 20 Aralık itibarıyla uçuş ağına ekledi.

Havana Jose Marti ile Karakas Simon Bolivar uluslararası havalimanlarında su takıyla karşılanan ilk sefer sonrasında, her iki şehirde de resmi açılış töreni düzenlendi.

Hat açılış törenlerine, THY Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra Küba ve Venezuela'dan üst düzey bürokratik temsilciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükekşi, Havana ve Karakas uçuşları sayesinde artık THY markasıyla özdeşleşmiş olan benzersiz uçuş deneyimini kıtanın bu noktalarına da ulaştırabilecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dört genç Havana'ya uçtu

Öte yandan, kurumsal sorumluluk projesi "Bridging Youth" ile yıllardır farklı kültürleri birleştirdiği gibi dünya gençliği üzerinde de köprü kurmayı hedefleyen THY, Türkiye’den 4 üniversite öğrencisini ilk uçuşla dün Havana’ya uğurladı. Öğrenciler, gezi süresince, Havana’da tanışacakları Kübalı akranlarının rehberliğinde, farklı bir ülkeyi tanıma ve bambaşka bir kültürü deneyimleme imkanına sahip olacak.

4 genç deneyimlerine ait fotoğraflarını THY'nin sosyal medya hesapları üzerinden yüz binlerce takipçiyle paylaşacak.

AA

THY'nin Amerika Kıtası'nda Buenos Aires, Sao Paulo, Bogota, Panama, Toronto, Montreal, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Washington, Boston, San Francisco, Miami ve Atlanta’nın ardından uçacağı 16. ve 17. noktalar olan Havana ve Karakas’a seferler, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı yapılacak.