THY Erdoğan ile

BUENOS AİRES - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'dan 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek şehrin belirleneceği Buenos Aires'e 16 saat kesintisiz uçuşu, Türk Havayollarının (THY) bugüne kadar ara iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti.



2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği şehir, Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) bugün Arjantin'in Buenos Aires kentinde açıklanacak.



İstanbul, Tokyo ve Madrid'in adaylığının değerlendirildiği Komite Toplantısı'na Türkiye, İspanya ve Japonya'dan yoğun katılım oldu. Türk heyetine Başbakan Erdoğan Buenos Aires'e giderek destek verdi.



Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Erdoğan, toplantının ardından Pulkovo Havalimanı'ndan Buenos Aires'teki Ministro Pisarini Havalimanı'na kesintisiz uçarak geldi.



THY rekoru



Erdoğan ve beraberindekilerin THY'nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürdü. Bu uçuş, THY'nin bugüne kadar, ara iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti. Tarihi uçuşu Serdar Girgin, Ömür Uçan, Göker Dandin, Yalım Sezener'den oluşan kaptanların da dahil olduğu 23 kişilik mürettebat gerçekleştirdi.



THY'nin, ara iniş yapılmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuşun ortalama 13,5 saat süren İstanbul-Los Angeles seferi olduğu öğrenildi.



Erdoğan, olimpiyat komitesine sunum yapacak oylamaya katılacak



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY'ye ait uçakla TSİ 09.40'da Arjantin'e geldi.



Erdoğan'ı, Buenos Aires Havalimanı'nda Arjantin Dışişleri Bakan Yardımcısı Eduardo Zuain, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Büyükelçi Taner Karakaş ve öteki ilgililer karşıladı.



Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Arjantin'e geldi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IOC üyelerine, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na İstanbul'un evsahipliği için bir sunum gerçekleştirecek. Erdoğan, evsahibi kentin belirleneceği oylamaya da katılacak.



