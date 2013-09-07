Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

THY Erdoğan ile "rekor"a uçtu

Başbakan Erdoğan'ın Rusya'dan Buenos Aires'e 16 saatlik kesintisiz uçuşu, THY'nin iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti

THY Erdoğan ile "rekor"a uçtu

Başbakan Erdoğan'ın Rusya'dan Buenos Aires'e 16 saatlik kesintisiz uçuşu, THY'nin iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti

07 Eylül 2013 Cumartesi 12:33
1109 Okunma
THY Erdoğan ile

BUENOS AİRES - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'dan 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek şehrin belirleneceği Buenos Aires'e 16 saat kesintisiz uçuşu, Türk Havayollarının (THY) bugüne kadar ara iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti.

2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği şehir, Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) bugün Arjantin'in Buenos Aires kentinde açıklanacak.

İstanbul, Tokyo ve Madrid'in adaylığının değerlendirildiği Komite Toplantısı'na Türkiye, İspanya ve Japonya'dan yoğun katılım oldu. Türk heyetine Başbakan Erdoğan Buenos Aires'e giderek destek verdi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Erdoğan, toplantının ardından Pulkovo Havalimanı'ndan Buenos Aires'teki Ministro Pisarini Havalimanı'na kesintisiz uçarak geldi.

THY rekoru

Erdoğan ve beraberindekilerin THY'nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürdü. Bu uçuş, THY'nin bugüne kadar, ara iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti. Tarihi uçuşu Serdar Girgin, Ömür Uçan, Göker Dandin, Yalım Sezener'den oluşan kaptanların da dahil olduğu 23 kişilik mürettebat gerçekleştirdi.

THY'nin, ara iniş yapılmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuşun ortalama 13,5 saat süren İstanbul-Los Angeles seferi olduğu öğrenildi.

Erdoğan, olimpiyat komitesine sunum yapacak oylamaya katılacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY'ye ait uçakla TSİ 09.40'da Arjantin'e geldi.

Erdoğan'ı, Buenos Aires Havalimanı'nda Arjantin Dışişleri Bakan Yardımcısı Eduardo Zuain, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Büyükelçi Taner Karakaş ve öteki ilgililer karşıladı.

Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Arjantin'e geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IOC üyelerine, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na İstanbul'un evsahipliği için bir sunum gerçekleştirecek. Erdoğan, evsahibi kentin belirleneceği oylamaya da katılacak.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 12:33
Anahtar Kelimeler:
Rekor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ