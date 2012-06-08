THY Denetim Kurulu üyesi Birdal istifa etti

Dün toplanan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda istifasının kabul edildiğini ifade eden Birdal, ''Tamamen özel nedenlerle istifa ettim'' dedi.
Birdal, asli işlerine yoğunlaşacağını kaydetti.
AA
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, Türk Hava Yolları Denetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti
Dün toplanan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda istifasının kabul edildiğini ifade eden Birdal, ''Tamamen özel nedenlerle istifa ettim'' dedi.
Birdal, asli işlerine yoğunlaşacağını kaydetti.
AA