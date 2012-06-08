THY Denetim Kurulu üyesi Birdal istifa etti

ANKARA - DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, 4 yıldır yönetim, 1 yıldır da denetim kurulu üyeliğini yaptığı THY'deki görevinden istifa etmek için geçen hafta THY Yönetim Kuruluna istifa dilekçesini verdiğini söyledi.



Dün toplanan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda istifasının kabul edildiğini ifade eden Birdal, ''Tamamen özel nedenlerle istifa ettim'' dedi.

Birdal, asli işlerine yoğunlaşacağını kaydetti.