Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93760
ALTIN
141.803
DOLAR
3.5294
STERLIN
4.5630
EURO
3.8499
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı

Atatürk Havalimanı İstanbul CIP Salonu'nda devam eden Uzak Doğu Mutfağı Haftası kapsamında, Hindistan yemeklerinden "Tavuk Tikka Masala" yolcuların beğenisine sunuldu.

THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı

Atatürk Havalimanı İstanbul CIP Salonu'nda devam eden Uzak Doğu Mutfağı Haftası kapsamında, Hindistan yemeklerinden "Tavuk Tikka Masala" yolcuların beğenisine sunuldu.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:12
16 Okunma
THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı

Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu Loungeİstanbul’da başlatılan Uzak Doğu Mutfağı Haftası'nın devamında yolculara Hindistan yemeklerinden "Tavuk Tikka Masala" ikram ediliyor.

Bu kapsamda, "Turkish Do & Co şeflerince hazırlanan “Tavuk Tikka Masala”, Beluga mercimekli sos ve Basmati Hint pilavı ile yolculara servis edildi. Yemeklerin hazırlanması ve sunumu, özel yolcu salonunun üst katında bulunan ızgara standında yapıldı.

THY Özel Yolcu Salonları Anlaşmalar Müdürü Mustafa Şencan, yaptığı açıklamada, geçen hafta Japonya'nın "Teppanyaki" yemeğini yolculara sunduklarını hatırlattı.

Dünya mutfağından lezzetler haftalık olarak sunulacak

Şencan, bu hafta da Hint mutfağından bir yemekle etkinliğe devam ettiklerini, yolcuların bundan çok memnun olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen yolculara farklı tatları sunmayı hedeflediklerini dile getiren Şencan, "Hindistan uçuşlarımıza baktığımız zaman Delhi ile Bombay'a olmak üzere günde iki seferimiz var. Fakat bu uçuşlara baktığımız zaman yolcuların büyük bir bölümünün transfer yolcu olduğunu görüyoruz. Neredeyse 150-200 destinasyondan yolcularımız Hindistan'a İstanbul üzerinden gidiyorlar. Amerika, Avrupa, Afrika hatta Rusya'dan yolcularımız kalitemiz sayesinde Hindistan'a bizim uçuşlarımızla gidiyorlar. Biz de burada yolcularımız Hindistan'a gelmeden önce salonumuz içerisinde Hint mutfağının en güzel yemeklerini sunuyoruz." diye konuştu.

Şencan, dünya mutfaklarının haftalık olarak süreceğini, devamında Çin mutfağından lezzetleri yolculara sunacaklarını bildirdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYözel Yolcu Salonu LoungeİstanbulUzak Doğu Mutfağı HaftasıHindistan Yemekleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK günden güne eriyor
PKK günden güne eriyor
Asırlık cesedin kılıcının kaybolduğu iddialarına yalanlama
Asırlık cesedin kılıcının kaybolduğu iddialarına yalanlama
YSK suç duyurusunda bulunacak
YSK suç duyurusunda bulunacak
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması iddianamesi hazır
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması iddianamesi hazır
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
'2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı'
'2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ