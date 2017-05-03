THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı

Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu Loungeİstanbul’da başlatılan Uzak Doğu Mutfağı Haftası'nın devamında yolculara Hindistan yemeklerinden "Tavuk Tikka Masala" ikram ediliyor.

Bu kapsamda, "Turkish Do & Co şeflerince hazırlanan “Tavuk Tikka Masala”, Beluga mercimekli sos ve Basmati Hint pilavı ile yolculara servis edildi. Yemeklerin hazırlanması ve sunumu, özel yolcu salonunun üst katında bulunan ızgara standında yapıldı.

THY Özel Yolcu Salonları Anlaşmalar Müdürü Mustafa Şencan, yaptığı açıklamada, geçen hafta Japonya'nın "Teppanyaki" yemeğini yolculara sunduklarını hatırlattı.

Dünya mutfağından lezzetler haftalık olarak sunulacak

Şencan, bu hafta da Hint mutfağından bir yemekle etkinliğe devam ettiklerini, yolcuların bundan çok memnun olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen yolculara farklı tatları sunmayı hedeflediklerini dile getiren Şencan, "Hindistan uçuşlarımıza baktığımız zaman Delhi ile Bombay'a olmak üzere günde iki seferimiz var. Fakat bu uçuşlara baktığımız zaman yolcuların büyük bir bölümünün transfer yolcu olduğunu görüyoruz. Neredeyse 150-200 destinasyondan yolcularımız Hindistan'a İstanbul üzerinden gidiyorlar. Amerika, Avrupa, Afrika hatta Rusya'dan yolcularımız kalitemiz sayesinde Hindistan'a bizim uçuşlarımızla gidiyorlar. Biz de burada yolcularımız Hindistan'a gelmeden önce salonumuz içerisinde Hint mutfağının en güzel yemeklerini sunuyoruz." diye konuştu.

Şencan, dünya mutfaklarının haftalık olarak süreceğini, devamında Çin mutfağından lezzetleri yolculara sunacaklarını bildirdi.