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THY'den Türkiye-ABD biletlerinde değişiklik duyurusu

THY, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye bilet değişiklik ve iadeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

THY'den Türkiye-ABD biletlerinde değişiklik duyurusu

THY, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye bilet değişiklik ve iadeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:33
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THY'den Türkiye-ABD biletlerinde değişiklik duyurusu

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yapıldığı, bu değişikliğin İstanbul aktarmalı yolcuları etkilemediği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 9 Ekim 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecektir. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar, sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır." denildi.

Açıklamada, ABD pasaportlu yolcular için, rezervasyon ve güzergah değişikliklerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceği aktarılarak, hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabileceği, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi verileceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYABD
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