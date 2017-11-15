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THY'den Erciyes'te pedal çevirecek yolculara destek

THY, Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde pedal çevirecek yolcularının bisikletlerini ücretsiz taşıyacak.

THY'den Erciyes'te pedal çevirecek yolculara destek

THY, Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde pedal çevirecek yolcularının bisikletlerini ücretsiz taşıyacak.

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:22
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THY'den Erciyes'te pedal çevirecek yolculara destek

Türk Hava Yollarından (THY) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'ndaki parkurda bisiklet kullanmak isteyen adrenalin tutkunlarının Kayseri'ye gelirken ücretsiz bagaj hakkına sahip olacakları belirtildi.

THY'nin yurt içinde ve yurt dışında spora desteğinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Sefer düzenlediği 49 şehirdeki 51 destinasyonla Türkiye'nin en çok noktasına uçan havayolu unvanına sahip THY, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sporlara olan desteğini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcı, bisiklet sporu için bir cazibe merkezi haline gelen Kayseri'ye olan uçuşlarda yolcularının bisikletlerini ücretsiz taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"THY, Kayseri yolcularına sunduğu ayrıcalıkla, yalnızca kış sporlarıyla ilgilenenlerin değil farklı zorluk derecelerine göre oluşturulan bisiklet parkurlarıyla profesyonel bisiklet sporcuları için de cazip bir atmosfer sunan Erciyes'in tanıtımına ve bu alandaki gelişimine katkı sağlayacak. Bisikletleriyle seyahat edecek THY yolcuları, Kayseri çıkışlı ve varışlı seferlerde 1 Nisan-31 Ekim 2018 tarihleri arasında yanlarına alacakları 1 adet bisikleti ya da bisiklet malzemesini bagaj taşıma haklarından bağımsız, ücretsiz taşıyabilecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYErciyes Dağı
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