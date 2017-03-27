THY'den dış hatta indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Letonya, Litvanya ve Estonya’ya gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, transfer merkezi İstanbul’dan; Litvanya’da Vilnius ile Estonya’da Tallinn'e 159 dolardan, Letonya’da Riga'ya ise 189 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş her şey dahil uçuş olanağı sağlıyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 27 Mart-15 Nisan'da satın almaları halinde, seyahatlerini 1 Mayıs-30 Haziran'da gerçekleştirebilecekler.

THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olan bu fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösteriyor.

Yolcular, ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Letonya, Litvanya ve Estonya’ya Schengen vizesi ile giriş yapabiliyor.