THY 2017'de de büyüyecek

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Basın Müşaviri Yahya Üstün ile Atatürk Havalimanı'ndaki İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasını ziyaret etti.

Ziyarette basın mensuplarına açıklama yapan Aycı, dünyada ve Türkiye'de havacılık açısından zor bir yılın geride kaldığını söyledi.

Yönetim kurulunun, tasarruf tedbirleri, kapasite planlama ve uygulamalarıyla yılı çok büyük oranda telafi ederek kapattığını ifade eden Aycı, "İnşallah martta açıklayacağımız bilançoyla da bunu en iyi şekilde göreceksiniz. Çok zor bir dönemde, neleri yaptığımız daha iyi anlaşılacak. Yine aynı şekilde 2017 yılına da çok daha ümitli giriyoruz." diye konuştu.

Aycı, THY'de tasarruf tedbirlerinin bu yıl da devam edeceğini, yaraları sarmış olarak 2017'ye girdiklerini vurguladı.

Çalışanların şirketine bağlılığı ve desteği, sendikanın attığı olumlu adımlar ve bunların yönetim tarafından son derece iyi karşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aycı, şöyle devam etti:

"THY çalışanları ve Hava-İş Sendikası inanılmaz, açıkçası takdire şayan bir tavır gösterdiler. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Genel müdürümüz ve yönetim kurulumuzla birlikte bu adımları attık. 2017'ye de iyi bir yıl olarak başladık. Kar hızımızı kesene kadar ocak ayı son derece olumlu geçti ama inşallah önümüzdeki dönemde, 2017'nin 2016’dan çok daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Planlamamızı buna göre yaptık. Tasarruflarımızı, adımlarımızı, politikalarımızı yine büyüme üzerine kurduk ama büyümeyi çift haneli olarak planlamadık. Elbette yurdumuzun şartlarını, bölgemizin şartlarını, sektörümüzün şartlarını, dünyadaki trendleri, seyahat, turizm ve havacılık sektöründeki gelişmeleri göz önüne alarak planlamayı yaptık. Bu anlamıyla ne olursa olsun bir büyümenin yaşanacağı bir yıl olacak. İnanıyorum ki seneyi karlı bitireceğiz."