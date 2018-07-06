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THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu

THY'nin bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunduğu "stopover" ücretsiz konaklama hizmetiyle 14 bin transfer yolcu, İstanbul’un eşsiz güzellikleriyle bir araya getirildi.

THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu

THY'nin bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunduğu "stopover" ücretsiz konaklama hizmetiyle 14 bin transfer yolcu, İstanbul’un eşsiz güzellikleriyle bir araya getirildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:54
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THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu

Türk Hava Yolları (THY), "stopover" projesi ile bir yılda 14 bin transfer yolcuyu İstanbul’un eşsiz güzellikleriyle buluşturdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan ve bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunulan "stopover" ücretsiz konaklama hizmeti yolcu deneyimini başka bir boyuta taşımaya devam ediyor.

İlk yılın sonunda 14 binden fazla transfer yolcu, uygulamayla İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadı. Bayrak taşıyıcı havayolunun 2017'ün Mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan’da başlattığı, haziran ayında Rusya ile kapsamını genişlettiği "stopover" konaklama hizmeti İstanbul'u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan büyük beğeni topladı.

Yolcuların memnuniyeti ve gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamayı ilk 6 ayda 11 farklı ülkeden 4 bin yolcu tercih etti. Birinci yılın sonunda ise 18 farklı ülkeden 14 bin yolcu seyahatleri sırasında İstanbul'u hiçbir ek ücret ödemeden keşfetme fırsatı buldu.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, uygulama ile yolculara, Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini tecrübe etme fırsatı sunduklarını belirtti.

Olmuştur, iki ülke ile başlattıkları, bugün kapsamını 19 ülkeye çıkardıklarını uygulama hakkında bilgi vererek, "Bir yıl boyunca yolcularımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Gelen talepler üzerine 2018 yılının üçüncü çeyreğinde aralarında Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 10 ülkeye daha bu hizmetimizi sunacağız. 122 ülkeye uçuyoruz, projemizin önü çok açık." ifadelerini kullandı.

Ahmet Olmuştur, "stopover" konaklama hizmetini tercih ederek seyahatleri sırasında dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'da konaklayan yolcuların yüzde 62'sinin THY ile ilk kez seyahat ettiğini, yüzde 73’ünün ise "stopover" ayrıcalığının THY'yi tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtti.

Uygulamayı en çok tercih eden bölgeler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

Türkiye'yi dünyanın yeni havacılık merkezi konumuna getirecek İstanbul Yeni Havalimanı ile kente gelecek transfer yolcu sayısında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. İstanbul'u aktarma merkezi olarak kullanacak transfer yolcuları, iki uçuşları arasındaki 20 saatten fazla zamanda "stopover" konaklama hizmeti ile seyahatlerini daha konforlu ve eğlenceli bir yolculuğa dönüştürebilecek. Bu süreçte "stopover" uygulamasının kapsamı da genişletilecek.

Uygulamanın sunduğu imkanlar

Uygulama ile THY'de aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi 20 saatten fazla, "stopover" yolcuları, bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul’da daha fazla keyifli vakit geçirme imkanına sahip olabiliyor.

THY ile seyahat eden yolcuların hizmetten faydalanabilmesi için gidiş-dönüş bilete sahip olması ve İstanbul’da en az 20 saat bağlantı süresinin olması gerekiyor. Yolcular, uygulama hakkında "https://www.turkishairlines.com/en-int/flights/stopover/#tcm508-133985" linkinden bilgi alabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYTürk Hava YollarıStopover
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