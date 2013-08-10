ANKARA

Türk Hava Kurumu (THK),Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolüyle filosuna 17 ambulans helikopter kattı. Türkiye'nin 17 farklı bölgesinde konuşlandırılacak ve Türk pilotlar tarafından kullanılacak ambulans helikopter, Bayramdan sonra hizmet vermeye başlayacak.

THK Genel Başkanı Osman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklama, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle 16 Şubat 1925'de Türk Tayyare Cemiyetinin kurulduğu anımsatarak, Türk havacılığının gelişimine hizmet eden Cemiyetin, 1935’de Türk Hava Kurumu adını aldığını söyledi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla önemli bir güce ulaşan Kurumun, bağışları hizmete dönüştürerek halka tekrar sunduğunu ifade eden Yıldırım, bu hizmetlerden en yenisinin THK'nın 17 ambulans helikopteri filosuna dahil etmesi olduğunu bildirdi.