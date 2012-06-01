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TGF İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması

Yarışmada, Anadolu Ajansı Muğla muhabiri Kenan Gürbüz, ''Fotoğraf'' ödülüne layık görüldü.

TGF İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması

Yarışmada, Anadolu Ajansı Muğla muhabiri Kenan Gürbüz, ''Fotoğraf'' ödülüne layık görüldü.

01 Haziran 2012 Cuma 09:04
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TGF İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması

     Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen TGF İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 135 gazetecinin 187 eserle katıldığı yarışmanın jürisi dün İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Jüri, 9 dalda 14 gazeteciyi ödüllendirdi. 

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ünal Türkeş'in başkanlığında toplanan jüri şu isimlerden oluştu: TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, TGF Genel Başkan Vekili Yılmaz Karaca, TGF Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dim, TGF Genel Sekreteri Merih Ak, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti ve TGF Yüksek İstişare Konsey Başkanı Sezai Matur, Anadolu Spor Gazeteciler Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Milliyet Ege Yayın Danışmanı Hamdi Türkmen, Gazeteci-Yazar Erdal İzgi. 

Açıklamada, TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, bu yıl birincisi düzenlenen TGF İsmail Sivri Gazetecilik Yarışması'na katılımdaki ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Sertel, ''İsmail Sivri iyi bir öykü yazarı olduğu kadar hem İzmir hem de Anadolu'daki gazeteciler için örnek çalışmalar yaptı. Uzun dönem İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevinde bulunan Onursal Başkanımız, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun da kurucu başkanlığını yaptı. Federasyonun kuruluşuyla Anadolu medyasının sorunlarını en üst düzeyde konuştu, çözümlere kavuşturdu. TGF Yönetim Kurulu olarak, kurucu başkanımız adına bu yıl ilkini düzenlediğimiz yarışma bundan böyle geleneksel hale gelecek ve onun medya ile gazeteciler için yaptığı mücadeleler her zaman saygı ve sevgiyle anılacaktır'' dedi.

2011 Türkiye Gazeteciler Federasyonu İsmail Sivri Gazetecilik ödülünü kazananlar şöyle:

İsmail Sivri Meslek Onur ödülü:Hasan Pulur-Gazeteci-Yazar. Haber Ödülü: Ahmet Yukuş Haber Türk Gazetesi, Diyarbakır. Jüri Özel Ödülü:Mahmut Acaröz, Balıkesir Yeni Haber Gazetesi. Güncel Yazılar Ödülü:İbrahim Bursalı, Bursa Anadolu Bayram Gazetesi. Araştırma-İnceleme Ödülü:Yıldız Çelik, Cumhuriyet Gazetesi. Röportaj Ödülü: Banu Şen, Milliyet Gazetesi. Mansiyon:Selma Kara, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi. Fotoğraf Ödülü:Kenan Gürbüz, Anadolu Ajansı,Muğla. Mansiyon:Arif Aslan, Batman Çağdaş Gazetesi. Sayfa Düzeni Ödülü:Emine Çiftçi, Eskişehir Son Haber Gazetesi. Spor Haberi Ödülü:Ergin Karataş, Hürriyet Ege. Radyo-Televizyon Haber Ödülü:Fatih Turan, DHA, Trabzon. Mansiyon:Emin Bal, DHA, Şırnak. Radyo-Televizyon program ödülü:Meryem Özen Firik ve Celal Çivirgen, TRT. Mansiyon:Fatih Mehmet İlyasoğlu, SKY Türk.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 01:10
Anahtar Kelimeler:
TGF
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