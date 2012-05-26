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TGC-KAS 63. Yerel Basın Semineri düzenlendi

TGC Başkanı Erinç:''Ceza yasalarına göre hukuken gazeteci sayılmayan meslektaşlarımız, bir kovuşturmaya uğradıklarında gazeteci olarak sayılmak durumundalar''

TGC-KAS 63. Yerel Basın Semineri düzenlendi

TGC Başkanı Erinç:''Ceza yasalarına göre hukuken gazeteci sayılmayan meslektaşlarımız, bir kovuşturmaya uğradıklarında gazeteci olarak sayılmak durumundalar''

26 Mayıs 2012 Cumartesi 16:39
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TGC-KAS 63. Yerel Basın Semineri düzenlendi

-TGC-KAS 63. Yerel Basın Semineri

-TGC Başkanı Erinç:''Ceza yasalarına göre hukuken gazeteci sayılmayan meslektaşlarımız, bir kovuşturmaya uğradıklarında gazeteci olarak sayılmak durumundalar''

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SİNOP (AA) - 26.05.2012 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, ''Ceza yasalarına göre hukuken gazeteci sayılmayan meslektaşlarımız, bir kovuşturmaya uğradıklarında gazeteci olarak sayılmak durumundalar'' dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung'un (KAS) iş birliğinde gerçekleştirilen 63. Yerel Basın Semineri, Sinop'un Gerze ilçesinde başladı.

North Star Hotel'de gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan TGC Başkanı Orhan Erinç, gazetecilerin meslek sorunlarını kendi aralarında değerlendirip çözmesi ve dostluklar kurması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de gazetecilerin iki gruba ayrıldığını öne süren Erinç, ''Birincisi hukuken ve fiilen gazeteci sayılanlar. İkincisi ise fiilen gazetecilik yapanlar ama hukuken gazeteci sayılmayanlar. Hukuken sayılmama durumunu çalışma mevzuatına göre söyledim. Yoksa ceza yasalarına göre hukuken gazeteci sayılmayan meslektaşlarımız, bir kovuşturmaya uğradıklarında gazeteci olarak sayılmak durumundalar'' dedi.

Açılış konuşmalarının Gözde FM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Bektaş'ın başkanlığını yaptığı oturumda, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, ''Gazetecilerin Örgütlenmesi'', TGC Hukuk Müşaviri Av. Gökhan Küçük ise ''Medya, Haber ve Kişilik Hakları'' konularında  konuşma yaptı.

Seminere, Sinop Valisi Ahmet Cengiz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ile Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve ilçelerinden gazeteciler katıldı.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 08:41
Anahtar Kelimeler:
TGC-KAS 63. Yerel Basın Semineri Düzenlendi
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