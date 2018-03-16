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TFMD "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" açıklandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı, 17 ödüle layık görüldü.

TFMD "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" açıklandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı, 17 ödüle layık görüldü.

16 Mart 2018 Cuma 13:15
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TFMD "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" açıklandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) "Yılın Basın Fotoğrafı" ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü.

TFMD Başkanı Rıza Özel, derneğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyona bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.

AA Foto Muhabiri Onur Çoban, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkat çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazandı.

Çoban'a "Foto Röportaj" dalında da ödül getiren fotoğraf serisinde Myanmar'dan kaçan sivillerin dağlık bölgelerden Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçişi anlatılıyor.

AA'ya 17 ödül 

Günlük hayattan siyasete, çevre ve doğadan spor fotoğraflarına kadar geçen yıla damgasını vuran karelerin ödüllendirildiği yarışmada, "Yılın Haber Fotoğrafı" ödülüne, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle ele geçiren ÖSO'nun sevinç gösterisini yansıtan fotoğrafıyla, AA foto muhabiri Emin Sansar layık görüldü.

"Türkiye Güzellikleri Birincisi" ödülü, Didim'deki Altınkum Plajı'nın gökyüzünden çekilen karesi ile AA foto muhabiri Cem Öksüz'ün olurken, "Türk Telekom Özel Ödülü" de AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un çektiği, Eminönü'nde Sağır Han'da bulunan "Kubbe İstanbul" isimli kültür ve sanat merkezinin çatısında, martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin fotoğrafına verildi.

"Haber Fotoğrafı" dalında, ikincilik AA'dan Yunus Keleş'in, üçüncülük Özkan Bilgin'in, "Günlük Yaşam" dalında üçüncülük Erçin Top'un, "Çevre ve Doğa Fotoğrafı" dalında üçüncülük Yunus Emre Günaydın'ın, aynı dalda mansiyon ödülü Cem Öksüz'ün, "Spor Toto Spor Fotoğrafı" dalında ikincilik Salih Zeki Fazlıoğlu'nun, "Siyaset Fotoğrafı" dalında ikincilik Erçin Top'un, "Türkiye Güzellikleri" ikinciliği İsa Terli'nin, aynı dalda üçüncülük Cem Öksüz'ün, "Rafet Hüner Özel Ödülü" Özkan Bilgin'in, "Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü" Emrah Yorulmaz'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın karlar arasında çekilen siyah-beyaz karesiyle "TFMD Özel Ödülü" de Erçin Top'un oldu.

Böylelikle Anadolu Ajansı foto muhabirleri, "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü.

Ödül alan diğer isimler 

Yarışmada, balon satan iki çocuğun sahilde uyuduğu anlar, Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İbrahim Laleli'ye "Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı" ödülünü, İstanbul'da plazaların arasında yiyecek arayan tilki fotoğrafı, AP'den Emrah Gürel'e "Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı" ödülünü getirdi.

"Yılın Portre Fotoğrafı" ödülü Myanmar'daki Sittwe mülteci kampındaki bir annenin portresiyle, Türkiye Diyanet Vakfı foto muhabiri Ahmet Sami Acar'a, "Yılın Siyaset Fotoğrafı" ödülü, İstanbul'dan Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bolu Dağı'ndaki fotoğrafı ile Hürriyet gazetesinden Selahattin Sönmez'e, "Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı" ödülü de Hürriyet gazetesinden Emre Oktay'a verildi.

Kocaeli Dilovası'nda limandan sızan yakıtla petrole bulanan kuş fotoğrafıyla, DHA foto muhabiri Ergun Ayaz, "Mustafa Pekcan Özel Ödülü"nü kazandı.

Habertürk gazetesinden Arif Akdoğan, "Günlük Yaşam" dalında ikincilik ve Zafer Eğitim Kurumları Özel Ödülü'nü alırken, "Portre Fotoğrafı" dalında ikincilik, Hürriyet gazetesinden Emre Yunusoğlu'nun, üçüncülük, Milliyet gazetesinden Ünal Çam'ın, "Çevre ve Doğa Fotoğrafı" ikinciliği, DHA'dan Can Erok'un, "Spor Toto Özel Ödülü" serbest foto muhabiri Alper İşmen'in, "Siyaset Fotoğrafı" üçüncülüğü DHA'dan Can Erok'un, aynı dalda mansiyon ödülü Milliyet'ten Yavuz Özden'in, "Foto Röportaj" ikinciliği Sabah gazetesinden Murat Şengül'ün ve üçünlüğü de Hürriyet'ten İbrahim Yurtbay'ın oldu.

Jüride ustalar geçidi

Yarışmanın jüri üyeleri arasında da fotoğrafta duayen isimler yer aldı. 
Afganistan'da eşi tarafından burnu kesilen Aisha isimli kadının portresiyle, 2010 yılında Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanan Jodi Bieber Güney Afrika'dan, Reuters Haber Ajansı'nın Wider Image Editorü Gabrielle Fonseca Johnson İngiltere'den ve Hollanda Haber Ajansı ANP'nin Türk kökenli Fotoğraf Editörü Pelin Tatli Hollanda'dan, Antalya'daki jüri toplantısı için TFMD'nin konuğu oldu. 

Jüride ayrıca geçtiğimiz yıl dünya basın fotoğrafı ödülünü kazanan AP Türkiye Fotoğraf Editörü Burhan Özbilici, Türkiye'nin yakından tanıdığı foto muhabiri Coşkun Aral, Pulitzer ödüllü Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı Görsel Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Hürriyet gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, basın fotoğrafçılığının tecrübeli isimlerinden Mustafa Seven ve Şükrü Akın, Depo Photos Yayın Yönetmenlerinden Tolga Adanalı, Zafer Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karameşe ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlhan Demir yer aldı.

AA

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TFMD Başkanı Rıza ÖzelTfmdTürk TelekomTürk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018
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