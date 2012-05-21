TFF'nin Ankara'daki binası kurşunlandı

ANKARA - TFF'nin, Çankaya'ya bağlı Balgat'ta Ehlibeyt Mahallesi'ndeki binasına gece saatlerinde 7 kurşun isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, binada kurşun izlerine rastladı. Kurşun izlerinin daha çok binada sekreterliğin bulunduğu 2 ve 3. katlarda bulunduğu bildirildi.Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.