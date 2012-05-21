TFF'nin Ankara'daki binası kurşunlandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, binada kurşun izlerine rastladı. Kurşun izlerinin daha çok binada sekreterliğin bulunduğu 2 ve 3. katlarda bulunduğu bildirildi.Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) Ankara'daki binası gece kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, binada kurşun izlerine rastladı. Kurşun izlerinin daha çok binada sekreterliğin bulunduğu 2 ve 3. katlarda bulunduğu bildirildi.Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA