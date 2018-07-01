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"Terörü temizledik, Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Afrin'de hayatın normale döndüğünü ancak Türkiye'nin Afrin'de kalışının devam edeceğini belirterek, "Terörü temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz." dedi.

"Terörü temizledik, Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Afrin'de hayatın normale döndüğünü ancak Türkiye'nin Afrin'de kalışının devam edeceğini belirterek, "Terörü temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz." dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:15
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"Terörü temizledik, Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen, yabancı gazetecilerin Afrin'i ziyaret ettiği program sırasında TRT Haber canlı yayınına katıldı.

Afrin'e 16 ülkeden 32 basın kuruluşu temsilcisinin getirildiğini söyleyen Aksoy, bu sabah yaklaşık 50 gazeteci ile Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye aleyhine Afrin konusunda bir algı operasyonu yapıldığına dikkati çeken Aksoy, "Bugün siz de buradasınız, görüyorsunuz. Hayat normale döndü. Kadınlar çocuklarıyla alışveriş yapıyor. Gayet canlı bir hayat görüyoruz. Burada yıkık dökük bir Afrin ile karşılaşmadık." diye konuştu.

Yerel sahiplenmenin çok önemli olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bundan bir süre önce Afrinliler, kendi belediye meclisini kurdu. Bunun içinde Kürtler, Türkmenler, Araplar var. Yavaş yavaş onlara devredilmeye başlanıyor güvenlik yapıları, askeri yapıları. Tabii bir süre sürecek Türkiye'nin burada kalışı. Öyle haftalardan bahsetmek doğru değil, o konuda bir düzeltme yapmak isterim. Fakat dediğim gibi güvenlik kuvvetlerinin eğitimi ve donatımına ilişkin çalışmalar son sürat devam ediyor."

Aksoy, 140 binden fazla Afrinlinin Afrin'e geri döndüğüne ve kendi evlerine yerleşmeye başladığına işaret ederek bunun durumun normalleşmeye başladığının en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Afrin'de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "Tüm gücümüzle burayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı gazetecileri buraya getirmemizin amacı da gerçek durumu görmeleri. Dışarıdan bakarak belirli bir kanaate sahip olmak kolay. Fakat Türkiye'nin burada neler yaptığını kendi gözleriyle görmelerini istedik. Terörü temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyBYEGMBaşbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel MüdürlüğüYabancı Gazetecilerin Afrini Ziyaret Ettiği ProgramAfrin
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