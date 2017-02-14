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Terörle mücadelede 37 ilde eş zamanlı operasyon

Terörle mücadele ekiplerince 37 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 834 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadelede 37 ilde eş zamanlı operasyon

Terörle mücadele ekiplerince 37 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 834 kişi gözaltına alındı.

14 Şubat 2017 Salı 16:52
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Terörle mücadelede 37 ilde eş zamanlı operasyon

Terörle mücadele ekiplerince 37 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 834 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 2 AK-47 otomatik silah, 11 tabanca, 15 av tüfeği, 437 fişek, 3 şarjör ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terörle Mücadele EkipleriPKKOperasyon
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